盤中速報 - Eightco Holdings Inc.(OCTO-US)股價急跌至2.6300元，跌幅達10.85%

Eightco Holdings Inc.(OCTO-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.32美元，報2.6300美元，跌幅10.85%，成交量79,089（股），盤中最高價2.7500美元、最低價2.5435美元。
美股指數盤中表現
Eightco Holdings Inc.(OCTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+25%
- 近 1 月：+27.16%
- 近 3 月：+27.16%
- 近 6 月：+27.16%
- 今年以來：+27.16%
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