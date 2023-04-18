盤中速報 - Eightco Holdings Inc.(OCTO-US)股價急跌至2.6300元，跌幅達10.85%

Eightco Holdings Inc.(OCTO-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.32美元，報2.6300美元，跌幅10.85%，成交量79,089（股），盤中最高價2.7500美元、最低價2.5435美元。

美股指數盤中表現

Eightco Holdings Inc.(OCTO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+25%
  • 近 1 月：+27.16%
  • 近 3 月：+27.16%
  • 近 6 月：+27.16%
  • 今年以來：+27.16%

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