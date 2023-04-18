盤中速報 - Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)股價急跌至0.4000元，跌幅達6.96%

Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)截至台北時間18日21:30股價下跌0.0299美元，報0.4000美元，跌幅6.96%，成交量496（股），盤中最高價0.4000美元、最低價0.4000美元。

美股指數盤中表現

Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+16.85%
  • 近 1 月：+17.01%
  • 近 3 月：-8.14%
  • 近 6 月：+20.55%
  • 今年以來：+33%

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