盤中速報 - Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)股價急跌至0.4000元，跌幅達6.96%

Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)截至台北時間18日21:30股價下跌0.0299美元，報0.4000美元，跌幅6.96%，成交量496（股），盤中最高價0.4000美元、最低價0.4000美元。
美股指數盤中表現
Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.85%
- 近 1 月：+17.01%
- 近 3 月：-8.14%
- 近 6 月：+20.55%
- 今年以來：+33%
最新相關新聞
Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)截至台北時間18日21:30股價下跌0.0299美元，報0.4000美元，跌幅6.96%，成交量496（股），盤中最高價0.4000美元、最低價0.4000美元。
美股指數盤中表現
Nymox Pharmaceutical Corp(NYMX-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.82%
$11,482
原投組報酬率
+7.26%
$10,726
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
10%
1720
10%