盤中速報 - eFFECTOR Therapeutics Inc(EFTR-US)股價大漲至0.4409元，漲幅達8.86%

eFFECTOR Therapeutics Inc(EFTR-US)截至台北時間18日21:43股價上漲0.0359美元，報0.4409美元，漲幅8.86%，成交量10,809（股），盤中最高價0.4409美元、最低價0.4000美元。
美股指數盤中表現
eFFECTOR Therapeutics Inc(EFTR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.06%
- 近 1 月：+8.92%
- 近 3 月：-14.49%
- 近 6 月：-33.03%
- 今年以來：-6.01%
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