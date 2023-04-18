盤中速報 - eFFECTOR Therapeutics Inc(EFTR-US)股價大漲至0.4409元，漲幅達8.86%

eFFECTOR Therapeutics Inc(EFTR-US)截至台北時間18日21:43股價上漲0.0359美元，報0.4409美元，漲幅8.86%，成交量10,809（股），盤中最高價0.4409美元、最低價0.4000美元。

美股指數盤中表現

eFFECTOR Therapeutics Inc(EFTR-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+16.06%
  • 近 1 月：+8.92%
  • 近 3 月：-14.49%
  • 近 6 月：-33.03%
  • 今年以來：-6.01%

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