盤中速報 - Alpha Tau Medical Ltd(DRTS-US)股價大漲至3.2500元，漲幅達5.52%

Alpha Tau Medical Ltd(DRTS-US)截至台北時間18日21:30股價上漲0.17美元，報3.2500美元，漲幅5.52%，成交量646（股），盤中最高價3.2500美元、最低價3.1400美元。
美股指數盤中表現
Alpha Tau Medical Ltd(DRTS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.59%
- 近 1 月：+2.67%
- 近 3 月：-33.04%
- 近 6 月：-34.61%
- 今年以來：-3.14%
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