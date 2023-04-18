盤中速報 - Alpha Tau Medical Ltd(DRTS-US)股價大漲至3.2500元，漲幅達5.52%

Alpha Tau Medical Ltd(DRTS-US)截至台北時間18日21:30股價上漲0.17美元，報3.2500美元，漲幅5.52%，成交量646（股），盤中最高價3.2500美元、最低價3.1400美元。

美股指數盤中表現

Alpha Tau Medical Ltd(DRTS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+11.59%
  • 近 1 月：+2.67%
  • 近 3 月：-33.04%
  • 近 6 月：-34.61%
  • 今年以來：-3.14%

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