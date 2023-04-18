盤中速報 - Digihost Technology Inc(DGHI-US)股價大漲至2.0300元，漲幅達6.28%

Digihost Technology Inc(DGHI-US)截至台北時間18日21:40股價上漲0.12美元，報2.0300美元，漲幅6.28%，成交量28,433（股），盤中最高價2.0500美元、最低價1.9100美元。
美股指數盤中表現
Digihost Technology Inc(DGHI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.18%
- 近 1 月：+17.18%
- 近 3 月：+81.9%
- 近 6 月：+186.44%
- 今年以來：+430.56%
最新相關新聞
Digihost Technology Inc(DGHI-US)截至台北時間18日21:40股價上漲0.12美元，報2.0300美元，漲幅6.28%，成交量28,433（股），盤中最高價2.0500美元、最低價1.9100美元。
美股指數盤中表現
Digihost Technology Inc(DGHI-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.88%
$11,388
原投組報酬率
+5.60%
$10,560
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
10%
1720
10%