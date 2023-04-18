盤中速報 - Digihost Technology Inc(DGHI-US)股價大漲至2.0300元，漲幅達6.28%

Digihost Technology Inc(DGHI-US)截至台北時間18日21:40股價上漲0.12美元，報2.0300美元，漲幅6.28%，成交量28,433（股），盤中最高價2.0500美元、最低價1.9100美元。

美股指數盤中表現

Digihost Technology Inc(DGHI-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+17.18%
  • 近 1 月：+17.18%
  • 近 3 月：+81.9%
  • 近 6 月：+186.44%
  • 今年以來：+430.56%

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