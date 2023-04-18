盤中速報 - Unity Biotechnology, Inc.(UBX-US)股價急跌至2.2750元，跌幅達7.52%

Unity Biotechnology, Inc.(UBX-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.185美元，報2.2750美元，跌幅7.52%，成交量75,371（股），盤中最高價2.4600美元、最低價2.2500美元。

美股指數盤中表現

Unity Biotechnology, Inc.(UBX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+38.98%
  • 近 1 月：-34.92%
  • 近 3 月：-40%
  • 近 6 月：+490.21%
  • 今年以來：-10.22%

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