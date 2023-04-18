盤中速報 - Unity Biotechnology, Inc.(UBX-US)股價急跌至2.2750元，跌幅達7.52%

Unity Biotechnology, Inc.(UBX-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.185美元，報2.2750美元，跌幅7.52%，成交量75,371（股），盤中最高價2.4600美元、最低價2.2500美元。
美股指數盤中表現
Unity Biotechnology, Inc.(UBX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+38.98%
- 近 1 月：-34.92%
- 近 3 月：-40%
- 近 6 月：+490.21%
- 今年以來：-10.22%
最新相關新聞
Unity Biotechnology, Inc.(UBX-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.185美元，報2.2750美元，跌幅7.52%，成交量75,371（股），盤中最高價2.4600美元、最低價2.2500美元。
美股指數盤中表現
Unity Biotechnology, Inc.(UBX-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+18.70%
$11,870
原投組報酬率
+11.69%
$11,169
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
10%
1720
10%