【一分鐘看圖論市】財報季開跑，壞消息恐比好消息多？

通膨僵固，霧裡看花的最後半哩路

繼高於預期的非農就業數據後，美國 3 月整體 CPI 雖然降溫，不過扣除能源和食品後的核心 CPI 依舊頑強，不足以排除聯準會 (Fed)5 月再次升息 1 碼(25 個基點) 的可能性。

資料來源：(左) Bloomberg，(右) CME Group，資料日期：2023/04/14。

美股緊接面臨的考驗：財報季

2023Q1 財報季登場，有 106 家標普 500 企業發布今年第一季的財報指引，其中 78 家企業發布悲觀的盈餘指引 (Negative EPS Guidance)，是自 2019 年第三季以來最多。企業獲利下修持續，標普 500 企業第一季每股盈餘(EPS) 年增減率預估來到 -6.8%，投資人應留意 Q1 財報公布後的股市回檔風險。

資料來源：FactSet，野村投信整理。資料日期：2023/04/06。

全球金融市場重點回顧 (04/08~04/14)

【成熟市場】

■3 月 Fed 會議紀要：預估美國經濟在今年內陷入衰退

3 月會議紀要顯示，上月一連串銀行倒閉引起市場動盪，決策者下調利率目標區間的評估，並強調他們對信貸緊縮進一步放緩經濟的可能性保持警惕。同時還記載聯準會預估銀行業危機可能會讓美國經濟在今年晚些時候步入輕度衰退。

■美國 3 月核心消費者物價指數 (Core CPI) 持續頑強

3 月 CPI 年增率持續下降至 5.0%，且低於市場預期；然而剔除食品與能源價格後的核心 CPI 年增率則升至 5.6%，自去年 9 月以來首度回升，觀察指數細項，住房仍是每個月所有項目成長的最大貢獻者。

■美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 低於預期，創疫情以來最低增速

3 月 PPI 年增率較前月大幅降至 2.7%，低於市場預期；剔除食品與能源價格後的核心 PPI 年增率也大幅降至 3.4%。觀察指數細項，整體 PPI 增速下行主要由商品推動，而服務價格降幅為 2020 年 5 月以來最大降幅。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/04/13。

■2023Q1 財報季登場，銀行股傳佳音

美股財報季本週登場，由銀行股拉開序幕。受惠於聯準會升息，摩根大通、花旗、富國等大型銀行股獲利皆大幅成長且優於市場預期。

【新興市場】

■需求疲軟，中國 3 月 CPI 回落、PPI 連續 6 個月負增長

中國 3 月 CPI 年增率降至 0.7%，低於市場預期，剔除食品與能源價格後的核心 CPI 則升至 0.7%；而中國 3 月 PPI 則是年減 2.5%，創 2020 年 6 月以來單月最大降幅，顯示儘管經濟復甦，但內需始終欲振乏力。

【匯率】

■升息週期將停，黃金價格重返 2000 大關、創下歷史次高紀錄

黃金期貨價格週四 (13 日) 收在每盎司 2055.30 美元，創 2020 年 8 月 6 日以來歷史次高。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/04/13。

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