盤中速報 - Ngm Biopharmaceuticals Inc(NGM-US)股價大漲至3.7900元，漲幅達5.28%

Ngm Biopharmaceuticals Inc(NGM-US)截至台北時間17日21:44股價上漲0.19美元，報3.7900美元，漲幅5.28%，成交量18,572（股），盤中最高價3.7900美元、最低價3.6300美元。
美股指數盤中表現
Ngm Biopharmaceuticals Inc(NGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.01%
- 近 1 月：-3.23%
- 近 3 月：-32.08%
- 近 6 月：-68.83%
- 今年以來：-28.29%
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