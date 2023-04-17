盤中速報 - Ngm Biopharmaceuticals Inc(NGM-US)股價大漲至3.7900元，漲幅達5.28%

Ngm Biopharmaceuticals Inc(NGM-US)截至台北時間17日21:44股價上漲0.19美元，報3.7900美元，漲幅5.28%，成交量18,572（股），盤中最高價3.7900美元、最低價3.6300美元。

美股指數盤中表現

Ngm Biopharmaceuticals Inc(NGM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.01%
  • 近 1 月：-3.23%
  • 近 3 月：-32.08%
  • 近 6 月：-68.83%
  • 今年以來：-28.29%

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