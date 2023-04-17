盤中速報 - InMed Pharmaceuticals Inc(INM-US)股價大漲至1.4100元，漲幅達12.8%

InMed Pharmaceuticals Inc(INM-US)截至台北時間17日21:45股價上漲0.16美元，報1.4100美元，漲幅12.8%，成交量96,773（股），盤中最高價1.4200美元、最低價1.3100美元。
美股指數盤中表現
InMed Pharmaceuticals Inc(INM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.84%
- 近 1 月：+14.68%
- 近 3 月：-33.86%
- 近 6 月：-76.46%
- 今年以來：-38.12%
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