盤中速報 - InMed Pharmaceuticals Inc(INM-US)股價大漲至1.4100元，漲幅達12.8%

InMed Pharmaceuticals Inc(INM-US)截至台北時間17日21:45股價上漲0.16美元，報1.4100美元，漲幅12.8%，成交量96,773（股），盤中最高價1.4200美元、最低價1.3100美元。

美股指數盤中表現

InMed Pharmaceuticals Inc(INM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.84%
  • 近 1 月：+14.68%
  • 近 3 月：-33.86%
  • 近 6 月：-76.46%
  • 今年以來：-38.12%

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