盤中速報 - SilverSun Technologies Inc(SSNT-US)股價大漲至3.3302元，漲幅達5.72%

SilverSun Technologies Inc(SSNT-US)截至台北時間17日21:44股價上漲0.1802美元，報3.3302美元，漲幅5.72%，成交量181（股），盤中最高價3.3302美元、最低價3.2100美元。

美股指數盤中表現

SilverSun Technologies Inc(SSNT-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.71%
  • 近 1 月：+6.46%
  • 近 3 月：-4.59%
  • 近 6 月：-26.9%
  • 今年以來：+7.18%

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