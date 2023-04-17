盤中速報 - SilverSun Technologies Inc(SSNT-US)股價大漲至3.3302元，漲幅達5.72%

SilverSun Technologies Inc(SSNT-US)截至台北時間17日21:44股價上漲0.1802美元，報3.3302美元，漲幅5.72%，成交量181（股），盤中最高價3.3302美元、最低價3.2100美元。
美股指數盤中表現
SilverSun Technologies Inc(SSNT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.71%
- 近 1 月：+6.46%
- 近 3 月：-4.59%
- 近 6 月：-26.9%
- 今年以來：+7.18%
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