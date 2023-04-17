盤中速報 - Eightco Holdings Inc(OCTO-US)股價急跌至2.9499元，跌幅達5.15%

Eightco Holdings Inc(OCTO-US)截至台北時間17日21:44股價下跌0.1601美元，報2.9499美元，跌幅5.15%，成交量86,848（股），盤中最高價3.2800美元、最低價2.9100美元。
美股指數盤中表現
Eightco Holdings Inc(OCTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+31.78%
- 近 1 月：+34.05%
- 近 3 月：+34.05%
- 近 6 月：+34.05%
- 今年以來：+34.05%
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