盤中速報 - Oncternal Therapeutics Inc(ONCT-US)股價大漲至0.3401元，漲幅達9.85%

Oncternal Therapeutics Inc(ONCT-US)截至台北時間17日21:45股價上漲0.0305美元，報0.3401美元，漲幅9.85%，成交量383,916（股），盤中最高價0.3438美元、最低價0.3301美元。

美股指數盤中表現

Oncternal Therapeutics Inc(ONCT-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+13.48%
  • 近 1 月：-56.5%
  • 近 3 月：-75.79%
  • 近 6 月：-71.35%
  • 今年以來：-68.77%

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