盤中速報 - Windtree Therapeutics Inc(WINT-US)股價大漲至4.8300元，漲幅達11.55%

Windtree Therapeutics Inc(WINT-US)截至台北時間17日21:41股價上漲0.5美元，報4.8300美元，漲幅11.55%，成交量15,280（股），盤中最高價4.8300美元、最低價4.7000美元。

美股指數盤中表現

Windtree Therapeutics Inc(WINT-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-10.61%
  • 近 1 月：-13.95%
  • 近 3 月：+1891.81%
  • 近 6 月：+1699.51%
  • 今年以來：+2476.47%

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