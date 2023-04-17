盤中速報 - Windtree Therapeutics Inc(WINT-US)股價大漲至4.8300元，漲幅達11.55%

Windtree Therapeutics Inc(WINT-US)截至台北時間17日21:41股價上漲0.5美元，報4.8300美元，漲幅11.55%，成交量15,280（股），盤中最高價4.8300美元、最低價4.7000美元。
美股指數盤中表現
Windtree Therapeutics Inc(WINT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.61%
- 近 1 月：-13.95%
- 近 3 月：+1891.81%
- 近 6 月：+1699.51%
- 今年以來：+2476.47%
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Windtree Therapeutics Inc(WINT-US)歷史漲跌幅
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