盤中速報 - Sutro Biopharma Inc(STRO-US)股價大漲至4.6700元，漲幅達6.14%

Sutro Biopharma Inc(STRO-US)截至台北時間17日21:44股價上漲0.27美元，報4.6700美元，漲幅6.14%，成交量11,903（股），盤中最高價4.6700美元、最低價4.4300美元。

美股指數盤中表現

Sutro Biopharma Inc(STRO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.14%
  • 近 1 月：-16.03%
  • 近 3 月：-44.09%
  • 近 6 月：-21.29%
  • 今年以來：-45.54%

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