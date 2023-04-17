盤中速報 - Sutro Biopharma Inc(STRO-US)股價大漲至4.6700元，漲幅達6.14%

Sutro Biopharma Inc(STRO-US)截至台北時間17日21:44股價上漲0.27美元，報4.6700美元，漲幅6.14%，成交量11,903（股），盤中最高價4.6700美元、最低價4.4300美元。
美股指數盤中表現
Sutro Biopharma Inc(STRO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.14%
- 近 1 月：-16.03%
- 近 3 月：-44.09%
- 近 6 月：-21.29%
- 今年以來：-45.54%
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