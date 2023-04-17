盤中速報 - EzFill Holdings Inc(EZFL-US)股價急跌至0.2600元，跌幅達7.14%

EzFill Holdings Inc(EZFL-US)截至台北時間17日21:41股價下跌0.02美元，報0.2600美元，跌幅7.14%，成交量54,144（股），盤中最高價0.3000美元、最低價0.2600美元。
美股指數盤中表現
EzFill Holdings Inc(EZFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.68%
- 近 1 月：-24.32%
- 近 3 月：-30.9%
- 近 6 月：-50.88%
- 今年以來：-0.5%
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