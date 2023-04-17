盤中速報 - Morphic Holding Inc(MORF-US)股價大漲至39.2900元，漲幅達13.42%

Morphic Holding Inc(MORF-US)截至台北時間17日21:43股價上漲4.65美元，報39.2900美元，漲幅13.42%，成交量71,862（股），盤中最高價39.9100美元、最低價38.0000美元。

美股指數盤中表現

Morphic Holding Inc(MORF-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.9%
  • 近 1 月：-21.86%
  • 近 3 月：+9.21%
  • 近 6 月：+24.65%
  • 今年以來：+29.5%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+23.32%

$12,332

原投組報酬率

+16.56%

$11,656

投組標的成分

  • 40%

    樂事綠能

    1529

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    亞力

    1514

  • 10%

    精剛

    1584

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞