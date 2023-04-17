盤中速報 - Morphic Holding Inc(MORF-US)股價大漲至39.2900元，漲幅達13.42%

Morphic Holding Inc(MORF-US)截至台北時間17日21:43股價上漲4.65美元，報39.2900美元，漲幅13.42%，成交量71,862（股），盤中最高價39.9100美元、最低價38.0000美元。
美股指數盤中表現
Morphic Holding Inc(MORF-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.9%
- 近 1 月：-21.86%
- 近 3 月：+9.21%
- 近 6 月：+24.65%
- 今年以來：+29.5%
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