盤中速報 - Phio Pharmaceuticals Corp(PHIO-US)股價大漲至6.0850元，漲幅達17.93%

Phio Pharmaceuticals Corp(PHIO-US)截至台北時間17日21:42股價上漲0.925美元，報6.0850美元，漲幅17.93%，成交量55,238（股），盤中最高價6.1700美元、最低價5.6600美元。

美股指數盤中表現

Phio Pharmaceuticals Corp(PHIO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-10.13%
  • 近 1 月：-9.81%
  • 近 3 月：+852.59%
  • 近 6 月：+820.47%
  • 今年以來：+1279.46%

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