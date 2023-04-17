盤中速報 - Phio Pharmaceuticals Corp(PHIO-US)股價大漲至6.0850元，漲幅達17.93%

Phio Pharmaceuticals Corp(PHIO-US)截至台北時間17日21:42股價上漲0.925美元，報6.0850美元，漲幅17.93%，成交量55,238（股），盤中最高價6.1700美元、最低價5.6600美元。
美股指數盤中表現
Phio Pharmaceuticals Corp(PHIO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.13%
- 近 1 月：-9.81%
- 近 3 月：+852.59%
- 近 6 月：+820.47%
- 今年以來：+1279.46%
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