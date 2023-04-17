盤中速報 - AppTech Payments Corp(APCX-US)股價大漲至1.9309元，漲幅達6.68%

AppTech Payments Corp(APCX-US)截至台北時間17日21:38股價上漲0.1209美元，報1.9309美元，漲幅6.68%，成交量9,986（股），盤中最高價1.9400美元、最低價1.8302美元。

美股指數盤中表現

AppTech Payments Corp(APCX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+15%
  • 近 1 月：+47.2%
  • 近 3 月：-33.81%
  • 近 6 月：+316.95%
  • 今年以來：-22.36%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+26.79%

$12,679

原投組報酬率

+18.82%

$11,882

投組標的成分

  • 40%

    樂事綠能

    1529

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    亞力

    1514

  • 10%

    精剛

    1584

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞