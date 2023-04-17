盤中速報 - AppTech Payments Corp(APCX-US)股價大漲至1.9309元，漲幅達6.68%

AppTech Payments Corp(APCX-US)截至台北時間17日21:38股價上漲0.1209美元，報1.9309美元，漲幅6.68%，成交量9,986（股），盤中最高價1.9400美元、最低價1.8302美元。
美股指數盤中表現
AppTech Payments Corp(APCX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15%
- 近 1 月：+47.2%
- 近 3 月：-33.81%
- 近 6 月：+316.95%
- 今年以來：-22.36%
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