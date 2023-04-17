盤中速報 - Guardforce AI Co Ltd(GFAI-US)股價大漲至26.6500元，漲幅達14.18%

Guardforce AI Co Ltd(GFAI-US)截至台北時間17日21:45股價上漲3.31美元，報26.6500美元，漲幅14.18%，成交量468,957（股），盤中最高價26.7000美元、最低價22.5000美元。

美股指數盤中表現

Guardforce AI Co Ltd(GFAI-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+83.06%
  • 近 1 月：+386.24%
  • 近 3 月：+10533.26%
  • 近 6 月：+10227.43%
  • 今年以來：+18306.94%

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