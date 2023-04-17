盤中速報 - Guardforce AI Co Ltd(GFAI-US)股價大漲至26.6500元，漲幅達14.18%

Guardforce AI Co Ltd(GFAI-US)截至台北時間17日21:45股價上漲3.31美元，報26.6500美元，漲幅14.18%，成交量468,957（股），盤中最高價26.7000美元、最低價22.5000美元。
美股指數盤中表現
Guardforce AI Co Ltd(GFAI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+83.06%
- 近 1 月：+386.24%
- 近 3 月：+10533.26%
- 近 6 月：+10227.43%
- 今年以來：+18306.94%
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Guardforce AI Co Ltd(GFAI-US)歷史漲跌幅
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.97%
$13,597
原投組報酬率
+28.20%
$12,820
投組標的成分
40%
1529
20%
5258
20%
1514
10%
1584
10%