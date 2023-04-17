盤中速報 - Barfresh Food Group Inc(BRFH-US)股價急跌至1.5800元，跌幅達8.14%

Barfresh Food Group Inc(BRFH-US)截至台北時間17日21:30股價下跌0.14美元，報1.5800美元，跌幅8.14%，成交量173（股），盤中最高價1.5800美元、最低價1.5800美元。

美股指數盤中表現

Barfresh Food Group Inc(BRFH-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-12.23%
  • 近 1 月：+25%
  • 近 3 月：-0.75%
  • 近 6 月：-36.54%
  • 今年以來：+26.92%

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