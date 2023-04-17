盤中速報 - Etao International Co Ltd.(ETAO-US)股價急跌至0.8000元，跌幅達5.88%

Etao International Co Ltd.(ETAO-US)截至台北時間17日21:44股價下跌0.05美元，報0.8000美元，跌幅5.88%，成交量23,029（股），盤中最高價0.8350美元、最低價0.8000美元。

美股指數盤中表現

Etao International Co Ltd.(ETAO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-31.45%
  • 近 1 月：-54.55%
  • 近 3 月：-81.11%
  • 近 6 月：-81.11%
  • 今年以來：-81.11%

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