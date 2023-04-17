盤中速報 - Eastside Distilling Inc(EAST-US)股價急跌至0.2100元，跌幅達6%

Eastside Distilling Inc(EAST-US)截至台北時間17日21:41股價下跌0.0134美元，報0.2100美元，跌幅6%，成交量16,427（股），盤中最高價0.2101美元、最低價0.2000美元。
美股指數盤中表現
Eastside Distilling Inc(EAST-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.12%
- 近 1 月：-16.4%
- 近 3 月：-20.14%
- 近 6 月：-24.29%
- 今年以來：-4.02%
最新相關新聞
Eastside Distilling Inc(EAST-US)截至台北時間17日21:41股價下跌0.0134美元，報0.2100美元，跌幅6%，成交量16,427（股），盤中最高價0.2101美元、最低價0.2000美元。
美股指數盤中表現
Eastside Distilling Inc(EAST-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.75%
$12,175
原投組報酬率
+13.80%
$11,380
投組標的成分
40%
1529
20%
5258
20%
1514
10%
1584
10%