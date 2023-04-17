盤中速報 - Eastside Distilling Inc(EAST-US)股價急跌至0.2100元，跌幅達6%

Eastside Distilling Inc(EAST-US)截至台北時間17日21:41股價下跌0.0134美元，報0.2100美元，跌幅6%，成交量16,427（股），盤中最高價0.2101美元、最低價0.2000美元。

美股指數盤中表現

Eastside Distilling Inc(EAST-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-12.12%
  • 近 1 月：-16.4%
  • 近 3 月：-20.14%
  • 近 6 月：-24.29%
  • 今年以來：-4.02%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.75%

$12,175

原投組報酬率

+13.80%

$11,380

投組標的成分

  • 40%

    樂事綠能

    1529

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    亞力

    1514

  • 10%

    精剛

    1584

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞