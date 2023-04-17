實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 04/17 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6541 泰福-KY 04/18 第一現增 04/12-04/14 1360 75.00 75.00 元富 01 04/17 36788 8038 長園科 04/21 上櫃增資 04/17-04/19 255 33.50 33.50 元富 01 04/20 2884 玉山金 04/24 上市增資 04/18-04/20 68000 20.00 20.00 福邦 02 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。