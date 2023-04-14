台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 04/14
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6541  泰福-KY      04/18  第一現增    04/12-04/14      1360   75.00     75.00  元富       01     04/17     26491
8038  長園科       04/21  上櫃增資    04/17-04/19       255   33.50     33.50  元富       01
2884  玉山金       04/24  上市增資    04/18-04/20     68000   20.00     20.00  福邦       02

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.03%

$13,403

原投組報酬率

+24.70%

$12,470

投組標的成分

  • 40%

    營邦

    3693

  • 20%

    精剛

    1584

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    華星光

    4979

  • 10%

    永豐主流品牌基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞