AI時代來臨 中保科打造健康新生活

中保科 (9917-TW) 集團以家庭智慧照顧、智慧醫療為主題，運用科技手段守護長輩、提供到院前的緊急醫療服務，並協助公司管理員工健康，展現了健康新生活樣貌。

家庭照護真方便 手機就能守護長輩

台灣邁入高齡社會，不少獨居長者乏人照護，意外頻傳，往往錯失黃金救治時間，而導致不可挽回的遺憾。基於此，中保科研發出智慧照顧解決方案，以居家 AI 智慧照顧科技系統，搭配 AIOT 遠距科技照護功能，收集數據分析長輩的生活作息模式，提供 24 小時守護中心主動關懷，並結合相關長照和醫療單位，建構長輩們的安全服務網絡。

長輩遇到緊急狀況，需要幫忙時，可以隨時透過智慧照顧主機的求救按鈕、隨身求救鈕、定位求救手錶等方式，尋求協助。只要按壓求救鈕，訊息將傳送至 24 小時守護中心，服務人員會給予就醫等相關協助。除了主動求救，長輩發生意外、無法求救時，例如跌倒了沒有辦法求救，此時便可透過跌倒偵測器的熱顯像偵測技術，判定及確認長輩異常狀況。

智慧感應器可以收集長輩在家中活動量次數，子女們透過下載中保無限 + 3.0 APP，即可了解長輩在家中的活動力狀況。

感應器可以安裝於床邊、浴廁等跌倒風險較高的區域，一旦確認長輩有跌倒情事發生，便會自動透過主機發送求救通報。若安裝於浴廁走廊上，在夜間睡眠時間，可以感應到長輩活動次數，據此研判是否有夜間頻尿狀況；安裝在前往廚房的空間，則可以了解長輩備餐的時間點，確認是否有正常用餐。此外，還可以裝置於長輩日常活動區域，透過 APP 圖表分析每個時段的平均數據，設定低於某個平均數值則推播提醒子女：「最近長輩的活動力數低於平均值，提醒電話關心狀況。」

最重要的是，智慧感應器結合 AI 影像辨識技術及 PPS 隱私保護系統，PPS 技術主要是偵測物體移動時所產生的光影變化，裝設於臥室、浴廁，不用擔心侵犯長輩隱私的問題，可以給予長輩獨立不受干擾的生活空間，但需要幫忙之時，又能及時給予協助。此外，智慧照顧主機內建藍芽，長輩居家量測血壓、血糖，可以透過主機自動上傳，當數值異常時，守護中心會主動關懷。

長輩遇到緊急狀況，需要幫忙時，可以隨時透過智慧照顧主機的求救按鈕、隨身求救鈕、定位求救手錶等方式，尋求協助。

中保科智慧照顧解決方案目前僅提供政府公部門針對獨居老人的緊急救援服務之用，未來將擴及到一般家庭，並將生活動態分析結合 Apple Watch 生理量測資訊，讓工作忙碌的子女透過手機就能守護長輩的健康。

智慧感應器可以收集長輩在家中活動量次數，子女們透過下載中保無限 + 3.0 APP，即可了解長輩在家中的活動力狀況。除此之外，長輩如有日常生活協助需求，可按壓守護按鈕，中保無限 + 守護中心提供電話諮詢服務；如遇緊急狀況，可透過中保科技守護派勤服務，為子女到府關心長輩狀況，適時地給予相對應的協助。

緊急智慧醫療服務 提升救護品質

當發生車禍、高樓墜落等意外而受傷，亦或罹患心肌梗塞等突發疾病，第一時間的救護措施及判斷至關重要，將有助於治癒率提升。也因此，中保科提供 E 影像管理平台服務、AED(自動體外心臟去顫器) 智慧連線管理方案、自動胸壓機、行動超音波、12 導程心電圖機等多元緊急智慧醫療服務，提升救護品質。

舉例來說，E 影像管理平台服務透過行動式醫療器材即時傳輸，將醫療影像整合讓電腦 AI 判讀，協助第一線緊急醫護人員立即判讀回饋，提供醫院醫師指導及預作準備。增加病患存活率。又如 12 導程心電圖機可以了解心臟是否正常運作，是篩檢急性心肌梗塞最方便的儀器，而且設備輕巧，APP 使用介面簡單易懂，可以隨時查看及判讀心電圖紀錄。

行動超音波可以立即掃描身體內部狀態，探頭會針對心臟、肝臟，肺臟等大型器官，或是骨頭進行偵測，協助醫生判斷病患是否有出血或骨折現象，消防局、急診、婦科等單位均適用；AED 智慧連線管理方案則可即時偵測 AED 異常訊號，取代人力維護保養，而且掃描 QRCode，即可顯示 AED 主機狀態、貼片、電池效期等資訊，以了解機器有無正常維護。

守護企業員工健康 臨場醫護派遣整合服務

除了緊急救護，有鑑於企業逐漸重視員工健康，加上法規規定，一般企業除了提供在職勞工健檢之外，50 人以上的企業須聘僱特約醫護人員提供臨場健康服務，故中保科特別針對員工數超過 50 人的企業，打造職場健康管理系統，包括彙整固定年度健檢、生理量測資料，職安計畫報表)、並提供臨場職醫護諮詢、公眾健康站 (連續健康監測，量測紅利導購)、AI 智慧化環狀運動管理，協助企業節省成本、關懷員工中長期健康。