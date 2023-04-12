【當銀行危機來敲門】投資人何處覓契機？

《當幸福來敲門》是部成功翻身的美國夢勵志電影，描述一個單親爸爸，因為事業失敗窮途潦倒到無家可歸。為了兒子的未來，他重新振作，處處向機會敲門，終於在最後成為一個成功的投資專家，迎接幸福的來臨！而近期矽谷銀行 (SVB)、瑞士信貸帶來全球金融市場的震撼，促使投資人在債券配置上更聚焦在高信評的資產，而殖利率的優勢，更推升了投資級債券的吸引力，成為投資界的最佳選擇。

投資級債體質佳，基金分散布局納機會

受到矽谷銀行（SVB）倒閉引發的銀行風暴侵襲，憂心存款將血本無歸的投資人過去一個月爭相把資金從美國小型銀行提出，轉而流向摩根大通等大型金融機構。長期而言，美國大型金融機構擁有較佳營運體質，具投資吸引力。高盛投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)(原: NN(L) 投資級公司債基金)，瞄準美元投資級債並以知名企業債為布局主軸，有效提高資產防禦性並降低波動。

殖利率重返甜蜜點，追求收益好選擇

對於追求收益的投資人而言，投資級公司債指數目前殖利率高達 5.62%，位於十年來的相對高點，提供具吸引力的收益水準！我們觀察到，當指數殖利率達到波段高點或者超過 4.5% 後，往後未來 6 個月及一年的表現相對優異，建議投資人不妨把握目前的投資甜蜜點。

選擇真功夫的品牌

高盛投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)(原: NN(L) 投資級公司債基金)，基金成立超過 20 年，近 100% 聚焦美元投資級債，以知名企業債為布局主軸，並榮獲晨星綜合評級 (註 1) 五顆星評和理柏評比 (註 2) 總回報及穩定回報最高分的殊榮，深得投資人肯定。

展望後市，隨著升息步入尾聲，有鑑於利率會維持在高檔一段時間，投資人可留意當政策步調轉變，往往提供進場機會，目前投資級債收益水準具吸引力，可做為投資組合中，平衡收益及波動的優質配置，更值得投資人關注！了解更多：「優質美元債」

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(註 1) 資料來源：Morningstar；資料日期：2023/2/28。晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果，星級越高表現越佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站說明 (http://tw.morningstar.com)；(註 2) 資料來源：Lipper；資料日期：2023/2/28。Lipper Leaders 評級系統每月更新一次，分別按照三年、五年、十年和整體的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金按總回報、穩定回報、保本能力和費用以百分位數排名。於同一組別中，領先的 20% 基金被授予 Lipper Leaders 稱號，理柏基金評級不可預測基金表現，而且理柏並不保證資訊的準確性。詳情查詢，請瀏覽：www.lipperweb.com。

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