未來10年的贏家 AI潛力超乎想像

加權股價指數近 6 個月價量表現

資料來源：Bloomberg, 截至 2023/3/29

野村腳勤觀點

電子業庫存去化順利，下半年迎接成長

去年市場非常關注的電子業庫存，目前看來正在有序地去化當中。以 IT 下游（手機、PC、筆電）而言，扣除掉 iPhone 相關，去年第二季庫存就已見到高點，目前已經連兩季下滑，回到 2021 年的水準；而在上游部分，無論是 IC 設計、IC 通路、IC 封測，庫存高點皆出現在去年第三季，第四季出現好轉，而儘管晶圓代工庫存第四季仍在創高，但晶圓代工製程從訂單到生產大約要花 3-6 個月時間，推估下來大概今年第一季也有望看到庫存出現下滑，因此無論是電子上游或下游，庫存去化都持續在軌道上。而隨著下半年，通膨下滑以及聯準會升息告一段落，加上中國解封帶動需求持續復甦，我們認為終端消費力有望復甦，帶動電子業訂單及生產回復到往年成長軌道。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 中國解封復甦：中國在解封後著力擴大內需，將有助於經濟逐漸復甦

(二) 銀行業危機暫解：歐美推出援助計畫挽救銀行流動性，系統性風險降低

(三) 聯準會升息放緩：銀行業危機後聯準會升息預期下降，目前 5 月不升息機率高於升息 1 碼機率

(四) 看好產業趨勢未變：政府基建投資方針明確，AI/HPC、EV、Data Center 等長線展望仍樂觀

大盤利空因素：

(一)FOMC 鷹派論調不變：儘管刪除持續升息字眼，但通膨 2% 目標不變，整體仍維持鷹派來對抗通膨

(二) 升息造成經濟放緩：快速升息的大環境下，金融業出現流動性危機，市場對經濟衰退疑慮加深

未來 10 年的贏家，AI 潛力超乎想像

每個時代有其引領趨勢的產品，2000 年代是電腦，2010 年代是手機，而到了 2020 年代，AI 將成為未來 10 年的贏家。AI 概念數年前就已經出現，但直到近年半導體製程突破、算力升級後，才在今年爆發出來。根據調研機構 precedence 估計，2022-2030 年 AI 產值每年將成長 36.4%，遠高於當前半導體產業的個位數成長。而 ChatGPT 從 2018 年的 GPT-1 到現在的 GPT-3.5，參數量就從 1.1 億成長到 1,750 億，預估到了 GPT-4，企業的資本支出將比現在成長 10 倍，而全球科技巨頭也計畫將 AI 應用到 Gmail、Youtube、Bing、微信等每月活躍人數達數十億的軟體上，這背後所蘊藏的商機難以估計，這些都是 AI 類股今年好表現的原因，也是我們未來持續看好的產業。

各期間績效表

資料來源：Lipper，2023/2/28

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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