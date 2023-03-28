【一分鐘看圖論市】鴿式升息的3月FOMC

銀行危機暫落幕，聯準會「鷹影」退散

3 月 FOMC 會議升息一碼 (25 個基點)，經濟展望預測調降 2023 年經濟成長與失業率、調高通膨預估值。點陣圖預期 2023 年終端利率 5.1%(1 碼升息空間)，與 12 月會議相同，且表示至 2023 年底都不會降息。

資料來源：3 月 FOMC 會議，野村投信整理；資料日期：2023/03/23。

Fed 或將暫停升息週期，債市漲聲響起

自矽谷銀行 (SVB) 無預警倒閉，原本激進升息的預期完全消退，3 月 Fed 如預期升息 1 碼，點陣圖更進一步顯示未來可能僅剩 1 碼升息空間，升息近尾聲態勢越來越明確，公債殖利率與波動指數大幅回落，債市迎來強勁彈升。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/03/23。

全球金融市場重點回顧 (03/18~03/24)

【成熟市場】

■ 3 月 FOMC 利率決策會議如期升息 1 碼，終端利率預估維持不變

基準利率來到 4.75% 至 5.0% 區間，為 2007 年以來最高水平。對近期銀行業危機，引發市場恐慌，鮑爾表示「美國銀行體系仍穩健且具有韌性，且聯準會也準備好動用一切工具來確保銀行體系的穩定」，不過考量通膨仍頑固，因此仍決議升息 1 碼。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/03/24。

■ 美國財政部長葉倫改口「必要時會採取行動保障存款安全」

財政部長葉倫（Janet Yellen）週三（23 日）在美國參議院聽證會上表示，只有當倒閉的銀行被認定對金融體系構成系統性風險時、超過 25 萬美元的無擔保存款才能獲得保障，美國銀行股聞聲暴跌。為穩定市場信心，葉倫隔日（24 日）修改國會證詞，強調美國的銀行存款是安全的，如果有必要的話，監管機構將準備，採取進一步措施來保護存款。

■ 歐元區 3 月綜合採購經理人指數（PMI） 攀 10 個月高點

初值顯示歐元區 3 月綜合 PMI 大幅升到 54.1，優於市場預期，但服務業與製造業不同調，服務業 PMI 上升至 55.6，遠高於預期；製造業 PMI 則是跌至 47.1，低於預期。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/03/24。

■ 日本 2 月核心消費者物價指數（Core CPI）13 個月來首度放緩

扣除新鮮食品的 2 月新 CPI 年增 3.1%，較 1 月的 4.2% 大幅放緩，顯示政府的經濟補貼政策開始發揮效用，電費、都市瓦斯費顯著下滑；不過扣除新鮮食品和能源新核心 CPI 年增上升至 3.5%，顯示通膨壓力已經蔓延到食品與能源以外的板塊，而且有可能持續下去。

【新興市場】

■ 台灣央行意外宣布升息半碼

跟進美國升息，台灣央行決議升息半碼（0.125 個百分點），創下連 5 升的紀錄，重貼現率達到 1.875%。自去年開始緊縮貨幣政策，累積已升息達 3 碼。

【匯市】

■ 對全球銀行體系擔憂揮之不去，美債殖利率持續走低

德意志銀行再掀銀行體系擔憂，10 年期公債殖利率持續下跌至 3.38%。

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