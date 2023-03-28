中國多家券商擬定薪酬調整方案 減薪大潮將至？

中國券商減薪傳聞自年初起一直熱度不減，目前多家券商已經擬定薪酬調整方案，業界人士表示，減薪是大勢所趨，本輪券商減薪可能是大型券商先行，尤其是國資體系。

據《21 世紀經濟報導》報導，華南某券商人士透露，公司還沒批 2023 年度人力資源方案，據其了解，公司會調整年終獎金，且高層薪酬調整幅度比較大。

對於市場盛傳工資下降 40% 的消息，某指標性券商人士未直接回覆問題，而是表示：「公司某些部門已接到口頭通知，薪酬會降，讓大家做好預期。」

多位券商業界人士也說，薪酬下降已經是大勢所趨，本輪券商降薪可能是大型券商先行，尤其是國資體系。

此次降薪傳聞可能集中在中字頭券商。此前，一位接近某中字頭券商投行人士透露，該中字頭券商已經在研究降薪方案，工資降幅在 40% 左右，獎金也會減少，甚至會砍一半。

Wind 的數據顯示，2020 年與 2021 年高層主管全年薪酬總額前三家均為中字頭券商。2021 年，券商前五名高層薪酬總額由高到低依次是中信證券、中金公司、天風證券、中信建投及國金證券，且前三名高層薪酬總額都超過人民幣 2,000 萬元，平均每位主管的薪酬均超過 650 萬元。

從人均薪酬看，券商人員的收入依然遙遙領先。人均薪酬最高的是中金公司，其次是中信證券。公司人均薪酬超過 60 萬以上者多達 14 家，包括廣發證券、海通證券、國泰君安等公司。多位業界人士認為，如果券商要砍薪，薪酬待遇高的重量級券商將首當其衝。

事實上，監管機關一直在積極引導，將高層薪酬納入文化建設評估指標體系。去年 5 月，中國證券業協會發布《證券公司建立穩健薪酬制度指引》，旨在指導證券公司建立穩健薪酬制度，健全薪酬激勵約束機制，促進證券公司穩健經營和可持續發展，承擔社會責任。

中央紀委國家監委網站上月刊發一篇題為《堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰》的文章，指出要破除「金融精英論」、「唯金錢論」、「西方看齊論」等錯誤思想，整治過分追求生活「精緻化」、品味「高端化」的享樂主義和奢靡之風，不斷強化金融和央企領域落實中央八項規定精神的堤壩。這番話更進一步引發市場對金融行業降薪的猜測。