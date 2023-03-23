央媽的多重宇宙? 聯準會面對銀行危機與通膨的因應之道

美國在通膨仍然僵固，卻又遭遇 SVB 等部分銀行困境所帶來的銀行危機，讓原本市場略顯樂觀的情緒再次受到打擊，這些變數對未來經濟發展前景的影響並不明朗，聯準會利率決策難度無疑是增加的。

就如同本屆奧斯卡得獎贏家－媽的多重宇宙的劇情，央行面臨的也是多重變數交雜的壓力與困境，仍需要一一面對去解決，因此最終聯準會在認為美國銀行體系仍然健全有韌性下，決定這次升息一碼至 4.75 到 5% 的區間，野村投信認為本次 FOMC 會後聲明的用詞明顯變溫和，可說是確認了央行升息循環已經在最後一哩路上，更暗示有可能再升 1 碼後就停止升息動作，這對於債券市場無疑是相當正面的消息。

野村投信建議此時投資人不妨朝三個方向進行布局，1. 利率轉折受惠資產：如高品質的投資級公司債基金、2. 品質成長兼具的標的：如優質台股基金、3. 均衡布局的投資組合，如表現相對穩定、均衡股債的平衡型基金。都可以在面對多重宇宙的難題下，沉著面對，一一化解危機.。

聯準會會後聲明與記者會重點摘要

聲明刪除持續升息字眼

這次曾考慮暫停升息，但官員們研判銀行業健康且有韌性，且考量通膨仍高因此升 1 碼

基礎情境下今年不降息 (點陣圖終端利率與 12 月相同)

聯準會正在持續大幅縮減資產負債表，不會停止縮表 (QT) 而造成政策扭曲

鮑爾還提到，通膨回落確實在發生，薪資增長顯示出一些緩解的跡象，聯準會非常關注的非住房服務價格仍未出現下降，今年失業率存在高度不確定性，難以預測

2 分鐘快速解析 FOMC 會後聲明

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