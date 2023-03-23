加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/3/22）

野村腳勤觀點：

銀行業危機，為 AI 帶來更多機會

近期歐美銀行業問題連環爆，包括矽谷銀行、瑞士信貸皆傳出流動性危機，一時間銀行間人人自危。好在各國政府有默契，各自出手接管或開放流動性窗口，目前看來並未造成市場過度恐慌，影響性也都侷限本國區域及金融業本身，並未擴散至全球及其他產業。也正是因為影響性有限，近期看到市場資金從金融業撤出後，開始往確定性較高的科技產業移動，特別是今年最夯的 AI 產業，相關股價也出現了大幅反彈。不只是因為 AI 有話題性，包括微軟、Google、百度等巨頭持續在生成式 AI 投入大筆資本支出，成為未來重要的發展方向。隨著科技技術越來越成熟，更多的科技新應用百花齊放，在市場不確定性仍高的前提下，這類長期趨勢產業將有更多表現機會。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 中國解封復甦：中國在解封後著力擴大內需，將有助於經濟逐漸復甦

(二) 各國緊急提供銀行流動性：歐美各國央行啟動流動性窗口以緩解銀行業危機，降低系統性風險

(三) 聯準會升息放緩：銀行業流動性危機後，聯準會升息預期下降，目前已無 3 月升息 2 碼預期

(四) 看好產業趨勢未變：政府基建投資方針明確，AI/HPC、EV、Data Center 等長線展望仍樂觀

大盤利空因素：

(一) 主要央行維持鷹派：通膨雖保持下滑，但降幅相對有限，主要央行仍保持鷹派論調以對抗通膨

(二) 升息造成經濟放緩：快速升息的大環境下，金融業出現流動性危機，市場對經濟衰退疑慮加深

股市漲勢有望延續，但仍要注意可能拉回

由於歐美銀行業接連爆發流動性危機，市場正在重新評估升息對經濟衰退的影響，原先 3 月 FOMC 升息的機率從一個月前 70% 升息兩碼、30% 升息一碼，已經下降到 85% 升息一碼、15% 不升息，這代表市場認為升息的確造成經濟未來可能出現衰退，而這也必定是聯準會得考慮的問題。當然，考量到目前的通膨還是偏高，聯準會不太可能馬上暫停升息，這不符合它過去一貫的論調，但可以合理預期，整體談話論調會偏向鴿派一點，以此來緩解市場不安的情緒。因此最近台股強勢表現，或許有機會在 FOMC 後延續，只要我們一再強調，基本面目前還是追不上市場的強勢表現，隨著第一季財報財測陸續公布，市場仍會面臨拉回的壓力，還是建議勿追高，逢低布局長期趨勢的類股標的。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/2/28

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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