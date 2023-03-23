人民幣1,600億元！上海浦東迎最大規模「開工年」

中國上海市浦東新區政府周二（21 日）表示，今年全年重大工程建設達 488 項，固定資產投資為人民幣 1,608 億元，投資案數量、投資總額均創下歷年新高，力拚「穩增長、促發展、惠民生」。
據《新華社》報導，在交通建設方面，浦東新區 2023 年全年計劃推動 210 項重大交通計畫，預定完成固定資產投資不少於 125 億元。浦東新區建交委主任李樹遜表示，浦東新區 2023 年將保障滬通鐵路二期等五條鐵道、軌道項目 26 個點位按時交地，確保 S3 高速公路等 30 項道路項目建成，進一步提升浦東新區綜合交通體系效能。
在支撐重點區域發展方面，浦東新區 2023 年重大工程項目將重點服務「金色中環發展帶」，計劃新開工重大工程項目 41 項，加快實施張江科學之門、浦東足球場周邊等項目建設，推動前灘、張江、金橋等區域進一步「出形象、出功能」，為浦東新區打造高品質城區提供重要依托。
在民生供給項目方面，浦東新區 2023 年將加快「兩舊一村」改造，完成不成套公房改造 1,100 戶，改造「城中村」54 個。浦東新區還將推進住房保障建設，確保徵收安置房開工、竣工各 150 萬平方公尺。此外，浦東新區還將加強生態文明建設，著力加快濱江森林公園二期、金海濕地公園建設。
在推進項目建設方面，浦東新區還將推動全環節提速、全要素提效、全過程提質，讓重大工程加速落地，為建構新發展格局、推動高品質發展帶來重要支撐。