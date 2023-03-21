【一分鐘看圖論市】有錢人想的和你不一樣 債市布局好時機

貨幣政策滯後效應開始顯現，市場從升息疑慮轉向成長疑慮，安全性資產逐漸找回其避險工具的特性與定位。根據美銀美林私人銀行統計，該行客戶加緊布局債券型基金，累積淨流入金額佔總資產比重達 21.7%，為 2020 年 10 月以來新高。其中身為安全性資產的美國公債基金淨流入持續展現強勁氣勢，根據 EPFR 統計上週淨流入 98 億美元，創下 2022 年 5 月以來最大單週淨流入。

資料來源：EPFR, BofA Global Investment Strategy；資料日期：2023/03/15。

全球金融市場重點回顧 (03/11~03/17)

【成熟市場】

美國聯準會（Fed）貼現窗口借款激增，超越 2008 年金融危機

截至 3 月 15 日當週，聯準會提供給商業銀行的資金渠道「貼現窗口」貸出資金增加 1,483 億美元，來到 1528.5 億美元，超越 2008 年金融危機時期的 1,110 億美元，凸顯銀行體系目前相當脆弱，正面臨存款撤離的流動性問題。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/3/17。

美國 2 月消費者物價指數（CPI）符合預期

2 月消費者物價指數（CPI）年增 6%，連續 8 個月下滑，為 2021 年 9 月以來新低；扣除能源及食品價格後的核心 CPI 年增 5.5%，連續 6 個月下滑，為 2021 年 12 月來新低。通膨數據大致符合預期，Fed 面臨困難抉擇，暫停升息或升息 1 碼均有可能。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/3/17。

美國 2 月生產者物價指數（PPI）遠低於預期

2 月生產者物價指數（PPI）年增 4.6%、月減 0.1%；扣除能源及食品價格後的核心 PPI 年增 4.4%、月增 0%，數據大幅放緩，觀察發現中間產品的跌幅領先製成品，預估未來 PPI 將加速下行。

美國 2 月零售銷售下滑，低於預期

受到汽車和其他商品的購買量下降，2 月零售額年增率大幅下降至 5.4%、月減 0.4%；然而不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務在內的核心零售額仍月增 0.5%，顯示消費者支出仍有支撐。

無懼金融市場動盪，歐洲央行（ECB）升息 2 碼

歐洲央行雖然將存款利率上調 50 個基點至 3%，不過聲明刪除了表明未來利率路徑的措辭，打破了最近會議的慣例，市場預期歐洲央行將減少行動，終端利率的預估，從先前的 4.2% 降至 3.2%。

銀行業風暴蔓延，瑞士信貸（Credit Suisse）爆雷，瑞銀（UBS）接手救火

市場擔憂美國的地區銀行危機已蔓延到歐洲，瑞士第二大銀行－瑞士信貸信用違約交換（CDS）價格週三（15 日）升至 2008 年金融危機之後未見高位，瑞士信貸宣布向瑞士央行借款多達 500 億瑞士法郎增強流動性，暫時穩住市場信心，而週日（19 日）瑞銀正式宣布以 30 億瑞郎收購瑞信，值得注意的是，價值約 160 億瑞郎的瑞信一級資本（AT1）債券將減記為零，持有相關債券的投資人須自行吸收損失。

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