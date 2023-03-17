實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 03/17 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6840 東研信超 03/20 初上櫃 03/14-03/16 489 68.00 68.00 永豐金 01 03/17 300180 6606 建德工業 03/20 初上市 03/14-03/16 2806 19.00 19.00 元富 01 03/17 482932 6861 睿生光電 03/21 初上市 03/15-03/17 912 70.00 70.00 元大 01 03/20 357780 2867 三商壽 03/21 上市增資 03/15-03/17 45000 5.05 5.05 華南永昌 05 03/20 15171 8033 雷虎 03/22 上市增資 03/16-03/20 850 36.00 36.00 福邦 01 03/21 143351 2540 愛山林 03/24 上市增資 03/20-03/22 2040 72.00 72.00 永豐金 01 6026 福邦證 03/24 上櫃增資 03/20-03/22 3600 10.00 10.00 台中銀 01 4564 元翎 03/27 上市增資 03/21-03/23 1700 20.00 20.00 福邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。