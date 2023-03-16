加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/3/15）

野村腳勤觀點：

矽谷銀行倒閉成為焦點，但不至於影響大局

美國矽谷銀行（SVB）近日因流動性不足宣布倒閉，結束 40 年營運，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。基本上 SVB 倒閉的確示警，聯準會激進升息對於市場流動性及經濟體系造成的衝擊，但基本上 SVB 並非是因過度槓桿操作而倒閉，該銀行的債務規模不大，對金融市場的傳導性有限；現階段，美國銀行的第一級資產佔風險資產比率仍保持歷史長線高水準，顯示銀行忍受負面衝擊的能力仍屬穩健，且資本充足率也相對健康，故發生大規模的債務危機可能性不高。考量 FDIC 已承諾儲戶可取出所有存款，來挽救市場信心，加上聯準會也宣布 250 億美元的銀行定期融資計劃，可望避免銀行再次出現恐慌性擠兌，我們認為 SVB 危機已暫緩，對整體市場的影響相對有限。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 美國經濟堅韌：美國薪資持續上揚、就業市場強勁，數據顯示經濟仍強勁

(二) 中國解封復甦：中國在解封後著力擴大內需，將有助於經濟逐漸復甦

(三) 聯準會升息放緩：美國 2 月 CPI 下滑至 6%，SVB 事件後，3 月 FOMC 升息 2 碼機率降至零

(四) 看好產業趨勢未變：政府基建投資方針明確，AI/HPC、EV、Data Center 等長線展望仍樂觀

大盤利空因素：

(一) 主要央行維持鷹派：通膨雖下滑但速度有限，主要央行仍堅定維持鷹派態度以對抗通膨

(二) 升息造成經濟承壓：快速升息的大環境下，美國特定中小型銀行承壓，近期 SVB 事件即為例子

企業財測低於市場預期，留意股價拉回的可能

近期由於外資回補及農曆年後資金回流，使得短線空手回補壓力大，台股成為今年表現最強的亞股，惟近期美國大型企業針對下季財測大都低於市場預期，企業獲利下修的壓力持續，此外中國解封後的消費需求是否能維持暢旺，以及通路庫存的去化速度，都是市場觀察重點。目前市場普遍期待下半年的營運將有明顯成長，但在高通膨、高利率的環境下，訂單回溫的力道仍待觀察，若下半年復甦動能不如預期，股價彈高後將有拉回之壓力，故建議投資人勿追高，拉回時可布局較無庫存隱憂、且可受惠於新品推出的長期趨勢股票，包含 AI/HPC、IP/ASIC、散熱、伺服器、車用半導體等相關類股，另外綠能相關、醫療保健、中國解封受惠需求回升之相關個股建議可區間操作。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/2/28

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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