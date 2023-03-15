聯準會政策面臨檢驗，雖然每個人都在留意經濟衰退的風險，但這不是投資者目前關注的焦點，對聯準會而言，挑戰在別處。

部分挑戰與時間有關。觀察最新的總經指標，就會發現經濟動能比預期更強。經濟是健康的，其活力形同更高利率的保證，但是，這也是趨勢的尾巴，一旦加強緊縮，它將逐漸消失。我們需要耐心，就像壺裡的茶包，升息需要時間發揮效果。部分數據已經顯示經濟在降溫，製造業 PMI 位於 50 以下且新訂單出現收縮，就業機會、金融環境正在收緊，貸款人員調查顯示信貸在放緩，流動性緊縮。房地產市場的庫存正在上升，需求正在放緩。聯準會面臨的挑戰是在即時應對時，能為其政策保留時間。

更複雜的是，能源與食品價格以外的基礎通膨已經產生變化，價格從由供應端驅動的情況，現在轉向由更強勁的需求所帶動。新冠病毒藉由阻斷生產、降低產能、限制運輸和使商品稀有來控制經濟，當時經濟體系採取及時化生產模式，供應鏈相對分散，需求仍然存在並且推升價格。

現在這個趨勢已經反轉，通膨是由需求所推動。政府為消費者與家庭提供支援，打造了儲蓄箱以持續刺激需求。超額儲蓄預估在 6000 億美元到 1 兆 7000 億美元之間，是相當可觀的數字。勞動市場也變成對追求更高工資的求職者有利的地方。資產價格和財富效應一直保持相對的支撐力。聯準會現在面對的是一種不同的動物，它面對的是過熱的經濟。最近的通膨數據顯示，需求已經超越供給，成為推升通膨主因。聯準會需要更多升息，模型顯示可能需要從目前水平上調 100 個基點。

不過，聯準會的試煉即將到來，它需要在打擊通膨與經濟可能衰退之間取得平衡，這需要列出優先順序。它要輸掉通膨，爭取時間以避免經濟衰退，或是應該冒著經濟衰退的風險來對抗通膨。聯準會在 1980 年代的經驗顯示需要優先維護信譽。雖然科技泡沫和全球金融海嘯傷害信貸機制並將經濟推向通縮，但目前的情況不同：貨幣政策引發的衰退將是週期性的情況，聯準會擁有所有傳統工具來因應。

公債殖利率曲線倒掛，10 年期與 2 年期公債利差為負值，顯示經濟衰退極可能發生，聯準會主席亦指出將進一步緊縮以抑制通膨。對於聯準會而言，有一件大事正處於緊要關頭：通膨定錨，如果通膨在消費者和企業的心中進一步成形，內嵌的通膨將更難以對抗。對此，聯準會別無選擇，週期性衰退將是與通膨戰鬥中最小的副作用，市場必須調整以適應更高的利率環境、更長的期間。更高和更長的這兩個詞可能成為座右銘。

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