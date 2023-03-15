時間與財富我都要 再忙也能兼顧投資勝率！



每天忙著工作，又要能夠輕鬆投資，辦得到嗎？只要善用智能理財就可以了！因為它可以根據個人需求及風險屬性打造適合的投資組合，並且隨時監測市場變化，一旦市況有變，即會發出再平衡通知，讓投資人了解調整目前投資組合的時機，也因此，上班族不用費心費力盯盤，得以創造出更多的時間，陪伴家人、培養興趣、從事公益活動等等，提升人生財富價值！

上班一心二用 投資勝率低

許多人每天忙碌工作，無法於上班時間明目張膽的看盤，所以，台股開盤、收盤時間一到，不少人常常要躲到廁所下單；又或者是電腦螢幕裝上防窺片，遮遮掩掩地看盤、進出場；即使是投資美股，也因時差問題，必須得半夜爬起來看盤、下單，弄到生活毫無品質可言。

倘若最後結果是賺錢，如此的辛苦代價或許還可以，但往往事不如人願，一心二用的結果，常常是賠錢收場。有時候還會因為沒有設定好停損、停利點，一場會議出來，從賺錢變成賠錢，抑或小賠變成大賠。長期下來，每天辛苦工作的薪資所得，有可能全因投資失利而賠光，等於是白做工了。

投資市場瞬息萬變，捉摸不定，要一邊上班，一邊研究市場，並且靈活調整投資策略，實在不容易。以近 3 年為例，股市如坐雲霄飛車，2019 年 3 月新冠肺炎大爆發，股匯債市慘遭拋售；隔沒幾個月，市場卻又奇蹟似的大幅上揚，全球股市頻創新高。未料好景不常，2022 年受到俄烏戰爭、高通膨、美國暴力升息諸多因素影響，股市開始由牛轉熊。

也因金融市場陰晴不定，投資人情緒容易受到消息左右，而較容易做出不理性投資行為。此時，若能仰賴科學化的智能投資，協助進行紀律投資及觀測市場趨勢變化，將有助於減少不適當的投資決策。

智能理財如同汽車導航 兼顧工作、生活、投資

以新光智能理財為例，具有科學化分析、24 小時監測市場、再平衡通知等三大優點，不用時刻盯盤，也不用花大量時間研究市場、選標的，讓上班族得以邊工作、邊投資，而且創造出更多的時間，樂享生活，例如陪伴家人、培養興趣、從事公益活動等等，即使到海外旅遊，也不用擔心每天盤勢變化，只要一支手機，就能掌握投資理財大小事，如同汽車導航一樣，讓投資更為輕鬆便利。

因為新光智能理財平台會根據人生各階段理財規畫及投資需求，運用大數據演算法，為投資人打造客製化的投資組合，避免人性投資弱點，執行客觀的投資。同時藉由 24 小時監測、再平衡機制，讓投資人得以掌握市場趨勢，還能因勢調整投資組合，以維持最佳的投資組合，將有助於教育金、退休金﹑購房、旅遊等不同投資目標之達成。

執行步驟也很簡單，做完客戶投資風險評估之後，只要點選「投資目標計畫」、「目標年限」、「目標金額」等資料，不用 10 秒鐘的時間，系統便會根據投資人的投資態度、風險承受度及投資需求，提供客製化的投資組合配置建議、投資組合模擬分析。

不喜歡系統建議者，亦可根據實際需求，自行調整投資計畫、金額等，建構自己專屬的資產配置組合。不知道如何下手投資的人，還可以運用「同溫層規劃」功能，參考同溫層族群的投資樣態，找到適合自我的投資模式。此外，新光智能理財提供超過 2000 檔基金，使投資人得以進行多元化的資產配置。

展望 2023 年，高通膨、高利率環境持續，加上全球景氣面臨衰退，投資變數依然不少，投資難度也增加不少。此環境下，善用新光智能理財平台定期定額買基金，正可以解決擇時進出場的問題，避免追高殺低，長期下來，可以享受微笑曲線的財富累積效果；同時，系統會自動監控市場，協助投資人掌握市場變化，一旦投資組合偏離預設目標，會提供再平衡調整機制，以降低風險，是目前市場高度震盪、快速變化之下，最省時省力的投資方式。

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臺灣新光商業銀行經金融監督管理委員會 106 年 5 月 10 日金管證投字第 1060014918 號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。公司登記地址：臺北市信義區松仁路 36 號 1、3、4、5、19、20、21 樓、32 號 3、4、5、19、20、21 樓及 32 號 3 樓之 1、32 號 4 樓之 1、32 號 5 樓之 1、36 號 14 樓之 1、臺北市大安區新生南路一段 99 號 5 樓。客戶服務專線：(02)2171-1055