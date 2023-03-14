天鵝「SVB」初來乍到 現金再度為王

投資情緒轉為觀望，現金再度為王

鮑爾於國會發表鷹派證詞，且不排除加速升息，再度加劇「升息疑慮」與「成長疑慮」的擔憂，市場持續校正升息路徑、上調終端利率；同時矽谷銀行宣布倒閉，投資情緒再度轉為風險趨避。根據 EPFR 統計，今年以來全球累積淨流入現金高達 1,920 億美元，美國貨幣市場基金規模更是創下歷史新高。大量現金再度等待市場明朗、投資布局契機浮現。

資料來源：EPFR, BofA Global Investment Strategy；資料日期：2023/03/08。

黑天鵝現蹤，利率期貨出現髮夾彎

鮑爾週三（8 日）於國會發表鷹派證詞，且不排除加速升息，升息 2 碼機率躍升、2 年期美債殖利率突破 5%；然而週五（10 日）矽谷銀行宣布倒閉、市場急轉直下，VIX 飆升，銀行股面臨拋售潮。美國財政部長葉倫、Fed 主席鮑爾、聯邦存款保險公司主席格倫伯格週日（12 日）緊急發表聯合聲明承諾「儲戶皆可取回所有存款」，並強調上述銀行存戶的全額賠償不動用公帑，保證損失不會由納稅人承擔。市場預期 Fed 會避免過度升息致使金融危機加劇，轉向預期本月升息 1 碼的機率大幅上升。

資料來源：EPFR, BofA Global Investment Strategy；資料日期：2023/03/12。

全球金融市場重點回顧 (03/04~03/10)

【成熟市場】

美國 2 月非農就業新增人數遠超預期

2 月非農就業新增人數報 31.1 萬，高於市場預期的 20.5 萬人，不過值得注意的是失業率上升至 3.6%，平均時薪增速亦有所放緩，月增 0.2%，低於市場預期與前值，整體而言此份就業報告憂喜參半。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/03/10。

美國鮑爾國會發表鷹派證詞，不排除加速升息

鮑爾表示「目前的趨勢表明聯準會抗通膨工作尚未結束，如果整體數據顯示央行有必要加快緊縮政策，將準備加快升息步伐」。

歐洲央行（ECB）行長拉加德預告升息 2 碼無懸念

歐元區通膨依舊頑固，降溫速度不如預期，加重歐洲央行進一步緊縮貨幣的壓力，拉加德與其他歐洲官員認為升息 2 碼幾乎抵定，而且未來可能繼續升息，使居高不下的通貨膨脹降溫，並讓物價恢復穩定。

日本黑田東彥告別秀，維持利率不變

即將卸任的總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）最後一次主持貨幣政策會議，本次會議維持鴿派步調，並未更改具爭議的殖利率曲線控制政策（YCC），並維持短期利率於 - 0.1%。

全美第 16 大銀行－矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉

加州金融保護與創新部週五（10 日）宣布關閉矽谷銀行，並已指定由聯邦存款保險公司（FDIC）負責接管，而後加密貨幣為主要業務的 Signature Bank 也被接管。週日（12 日）財政部長葉倫、Fed 主席鮑爾、FDIC 主席格倫伯格發表聯合聲明表示「儲戶皆可取回所有存款」。SVB 事件為 2008 年金融危機來最大銀行倒閉案，導致恐慌指數飆升、銀行股面臨拋售潮。

【新興市場】

中國 2 月消費者物價指數（CPI）年增率創 1 年以來新低

中國 2 月消費者物價指數（CPI）年增 1%，低於前月的 2.1％，為 2022 年 2 月以來最低；2 月生產者物價指數（PPI）更是年減 1.4%，連續 5 個月下跌，且降幅大於市場預期，主因為春節後消費需求回落、以及市場供應充足，導致消費價格與上月相比有所下降，與去年相比漲幅回落。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/03/10。

>>> 閱讀更多精彩文章

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓) 客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券 (TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為高盛(原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】