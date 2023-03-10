台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 03/10
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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2890  永豐金       03/10  上市增資    03/06-03/08     63750   15.00     15.00  富邦       05    03/09     660379
6863  永道-KY      03/15  第一上市    03/09-03/13      1763   83.58     83.58  凱基       01    03/14      53394
3092  鴻碩         03/15  上市增資    03/09-03/13       850   26.21     26.21  凱基       01    03/14     167865
9934  成霖         03/15  上市增資    03/09-03/13      4250   11.75     11.75  台新       02    03/14      46867
3484  崧騰         03/16  上櫃增資    03/10-03/14       493   37.00     37.00  凱基       01    03/15
6840  東研信超     03/20  初上櫃      03/14-03/16       489   68.00     68.00  永豐金     01
6606  建德工業     03/20  初上市      03/14-03/16      2806   19.00     19.00  元富       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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