刺激經濟成長 今年中國政府將推出這些政策

中國國務院國家發展和改革委員會周日（5 日）提請十四屆全國人大一次會議審查《關於 2022 年國民經濟和社會發展計劃執行情況與 2023 年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》，而報告顯示今年中國政府將研究推出一系列政策，包括：

一、修訂提出產業結構調整指導目錄（2023 年本）

二、研究制定數據產權制度、數據交易市場等基礎制度配套政策文件

三、加強開源體系建設頂層設計

四、制定實施新一輪深化國有企業改革行動方案

五、提出新版國家基本公共服務標準

六、研究提出推進高品質生活城市建設的政策措施

七、研究支持「銀髮經濟」發展的政策體系

八、提出生態保護補償條例

九、修訂發布綠色產業指導目錄

十、制定提出中國（上海）自由貿易試驗區及臨港新片區建設行動方案

十一、推動提出自由貿易試驗區和全國版跨境服務貿易負面清單

十二、制定農村基本具備現代生活條件建設指引

十三、制定進一步提升重點區域、工業園區等營商環境水準的行動方案

據《中國證券報》報導，上述報告與市場有關的內容包括以下幾點：

推動更多優質企業登陸科創板

中國政府表示，要持續深化資本市場改革，完善多層次資本市場體系，健全資本市場功能，提高直接融資比重；強化企業創新主體地位，推動更多優質企業登陸科創板。

華泰聯合證券表示，「健全資本市場功能，提高直接融資比重」，是中國二十大報告賦予資本市場改革的重大使命，而全面註冊制強化了直接融資體系的制度基石。

制定實施新一輪深化國有企業改革行動方案

該報告顯示，中國政府將進一步加強和改進國有經濟管理，深化國資國企改革，持續推動國有資本布局改善和結構調整，制定實施新一輪深化國有企業改革行動方案，積極穩妥深化混合所有制改革。

清華大學中國現代國有企業研究院研究總監周麗莎表示，國企改革三年行動已見成效，應根據形勢變化，以提高核心競爭力和增強核心功能為重點，謀劃新一輪深化國有企業改革行動方案。周麗莎說，應堅持分類改革方向，處理好國企經濟責任和社會責任關係，健全以管資本為主的國資管理體制，發揮國有資本投資運營公司作用，以市場化方式推動國企整合重組，打造一批創新型國有企業。

支持剛性和改善性住宅、新能源車等消費

該報告內容顯示，政府表示要綜合施策，釋放消費潛力，穩定汽車等大宗消費，鼓勵有條件的地方支持民眾購買綠色智慧家電、綠色建材。政府也宣示要支持剛性和改善性住宅需求。

星石投資副總經理方磊認為，在消費復甦初期，消費場所開放將帶動居民釋放消費需求，消費行業景氣開始好轉，就業形勢也會好轉，中低收入人群收入增長，這又會反過來促進居民消費需求釋放。

有效防範化解優質指標性建商風險

該報告指出，政府表示要堅持「房住不炒」定位，穩妥實施改善優質建商資產負債表計畫，有效防範化解優質重量級建商風險。

「推動房地產平穩發展是政策的主基調。」中信證券首席經濟學家明明表示，在房地產需求端，未來發展重點仍然是住宅保障體系建設，包括支持剛性和改善性房屋需求，尤其是解決好新市民、青年人等群體的居住問題。明明說，今年房地產風險可望大幅降低，隨著中古屋帶動新屋銷售回升，今年房市有望平穩發展。