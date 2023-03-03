實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 03/03 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6753 龍德造船 03/06 初上市 02/24-03/02 1805 30.00 30.00 兆豐 01 03/03 991044 2645 長榮航太 03/08 初上市 03/02-03/06 3700 68.00 68.00 凱基 01 03/07 268425 2890 永豐金 03/10 上市增資 03/06-03/08 63750 15.00 15.00 富邦 05 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。