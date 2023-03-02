台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 03/02
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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3444  利機         03/02  上櫃增資    02/22-02/24       425   50.00     50.00  永豐金     01    03/01     246576
6753  龍德造船     03/06  初上市      02/24-03/02      1805   30.00     30.00  兆豐       01    03/03     751576
2645  長榮航太     03/08  初上市      03/02-03/06      3700   68.00     68.00  凱基       01    03/07
2890  永豐金       03/10  上市增資    03/06-03/08     63750   15.00     15.00  富邦       05

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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