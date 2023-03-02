市場波動將成常態 法巴人壽三面向切入深耕台灣市場

升息打亂全球股債市場，也讓保險市場受傷，法國巴黎人壽表示，未來市場波動將成常態，必須學會與市場變化和平共處，保險業除要保持彈性外，也要與監理機構及市場維持良好互動，同時加快數位化轉型，才能順應市場的快速變化。

去 (2022) 年的升息循環衝擊保險業淨值，法國巴黎人壽表示，去年市場受到總體經濟大環境、政策或投資等因素的緣故，幾乎整個亞洲保險市場都受影響，而台灣保險市場受衝擊程度又稍微高一點。

法國巴黎人壽認為，從宏觀的經濟角度來看，包括區域安全、政策、利率走勢及通膨壓力，研判這些干擾市場的因子很難在短短的 2~3 年內就平息，換言之，未來市場波動將成新常態，保險業必須學習如何與變動相處。

至於要如何跟波動相處？法國巴黎人壽認為可從三大面向著手，包括：一、保持彈性順應市場變動，二、業者在必須跟監理機構保持良好溝通，與同業互助交流，尋求共好，三、數位化轉型也要繼續執行。

其中數位化轉型被法巴人壽視為深耕台灣的重點業務，法國巴黎人壽指出，因應數位轉型需求，法巴人壽計畫透過「強化人才培訓」、「引進海外市場成功案例」，以及「加強投資達成數位轉型目標」。

法國巴黎人壽指出，數位轉型最大的阻力並非市場或是技術層面，而是人的問題，原因在於部分員工對於既有的工作模式已經養成慣性，短時間改變並不容易，坦言人的問題是比較難以跨越的門檻。

而為解決人的問題，法巴人壽規劃，將透過引導、人才培訓、案例分享以及通路間的溝通合作著手，讓數位轉型能更順利推動。

法國巴黎人壽強調，因應數位化轉型，網路投保已經是勢在必行，而數位要更普及，就要讓保戶在使用體驗上感受更方便，能在短時間內可以完成投保流程，保險業可透過 AI 了解客戶投保時可能碰到的問題，並設法簡化流程。此外，藉由 AI 數據也能蒐集客戶喜好需求，並設計出符合其需求的商品，提供合適的服務。