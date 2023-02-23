加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/2/22）

野村腳勤觀點：

關注中國兩會後，政策支持相關類股

自從去年 10 月中國陸續放寬疫情限制後，有些產業如旅遊、消費、酒店等，皆迎來了一波報復性反彈，台灣不少相關類股也受惠於此，最近幾個月有不小的漲幅，雖然這類股票並非長線趨勢性股票，但受惠中國解封的題材，也吸引不少資金流入，而 3/4 中國將迎來重要的兩會，預計將會重申「穩經濟」的首要目標，擴大消費、提振現代化產業體系將是未來政策的重中之重。按照過往經驗，家電、汽車都是首要拉抬的目標，此外由於全球永續發展浪潮，綠能產業也可能成為政策重點支持對象。因此短期若有些解封概念股漲多拉回，這類具有政策支持的產業就有機會吸引資金停泊，建議可關注兩會後中國政策支持方向，以及台灣相關類股的表現。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 美國經濟有韌性：1 月零售數據及非農就業人數遠優於預期，經濟深度衰退機率降低

(二) 歐洲中國經濟轉佳：中美兩大經濟體的經濟數據落底反彈，可望帶動全球經濟正向復甦

(三) 兩會政策利多：中國今年穩經濟的目標明確，預期兩會利好政策出台，帶動相關產業表現

大盤利空因素：

(一) 通膨降幅遜於預期：美國 1 月 CPI、PPI 降幅均不如預期，聯準會利率政策出現變數

(二) 美國企業財測不佳：美股去年第四季財報偏弱，上半年財測指引也不佳，短期基本面表現仍是隱憂

基本面與股價，就像老人與狗

我們知道今年以來股市表現與基本面明顯脫鉤，儘管企業公布了悲觀的財報與財測，但股價卻還是逆勢上漲，最主要的原因在於，市場提前反映了上半年聯準會結束升息，以及下半年企業獲利反彈的樂觀期待。然而當美國公布 1 月通膨數據之後，原先市場預期聯準會 2、3、5 月各升息一碼，變成 6 月有機會再多升息一次，反而順勢給了股市修正的原因。目前看來，美國通膨仍處在下滑的趨勢，但放緩的速度將成為近期焦點，若連續兩次高於市場預期的話，很可能就會影響聯準會的利率政策走向，因此短期市場修正壓力還是比較大。當然考量下半年基期較低以及消費旺季來臨，企業獲利成長的預期還是沒有改變，就好比德國股神對於老人與狗的比喻，股價終究會朝著基本面方向前進，只是時間早晚問題，因此每逢拉回還是可以承接，等待下半年基本面反轉後，帶動股市新一波漲勢。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2023/1/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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