實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 02/16 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6733 博晟生醫 02/16 上櫃增資 02/10-02/14 1700 20.00 20.00 元富 01 02/15 117814 6411 晶焱 02/21 上櫃增資 02/15-02/17 425 63.00 63.00 康和 01 02/20 206866 6841 長佳智能 02/21 初上櫃 02/15-02/17 2114 57.60 57.60 元富 01 02/20 172801 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。