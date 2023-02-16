台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 02/16
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6733  博晟生醫     02/16  上櫃增資    02/10-02/14      1700   20.00     20.00  元富       01    02/15     117814
6411  晶焱         02/21  上櫃增資    02/15-02/17       425   63.00     63.00  康和       01    02/20     206866
6841  長佳智能     02/21  初上櫃      02/15-02/17      2114   57.60     57.60  元富       01    02/20     172801

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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