中國A股上市公司換帥 95後年輕董事長開始亮相了

今年來中國一批 A 股市場上市公司換帥，近半數新掌舵人為 70 後，95 後年輕董事長也開始亮相，整體呈現接班人年輕化、高學歷等特徵。

《羊城晚報》報導，同花順 ifind 的統計數據顯示，截至本周一（13 日），今年來 A 股市場共有 63 家上市公司換帥，年齡分布集中在 70 後，比率達 49%。此外，有 11 家公司的董事長是 80 後，2 家公司是 90 後。從學歷來看，新任董事長基本為大學以上學歷，其中 32 位為研究生學歷，5 位為博士生學歷。

整體來看，這些上市公司董事長呈現年輕化、高學歷等特點，不少新任「一把手」都是長期在集團或相關行業重要崗位任職，具有較強實務經驗。

2 月 1 日，湖南國資旗下芒果超媒發布人事變動公告，因工作調整，董事長張華立辭去董事長職務，董事蔡懷軍被選舉為新任董事長。公開資料顯示，蔡懷軍出生於 1977 年，已在廣電系統任職多年，曾任湖南電視台計財部計劃統計科科長、芒果傳媒公司戰略投資部部長等職務。

70 後周家海在今年接棒成為傳化智聯董事長前，曾擔任公司董事、副總經理，具豐富管理經驗，風格偏進攻型。2020 年末，周家海在受訪時曾說：「守住陣地的唯一方式就是進攻，而進攻只有一點，就是能夠持續為客戶提供服務以及更好的產品。」

赫美集團也在 1 月 4 日發布公告，表示董事會完成換屆選舉，選舉鄭梓微擔任第六屆董事長，另根據同日發布的《關於認定控股股東和實際控制人的提示公告》，認定鄭梓豪為公司的實際控制人。鄭梓微和鄭梓豪為姊弟關係，分別出生於 1995 年和 1997 年。