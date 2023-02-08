實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 02/08 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2243 宏旭-KY 02/09 第一現增 02/03-02/07 1800 14.00 14.00 統一 02 02/08 150703 2731 雄獅 02/14 上市增資 02/08-02/10 850 85.00 85.00 台新 01 02/13 6733 博晟生醫 02/16 上櫃增資 02/10-02/14 1700 20.00 20.00 元富 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。