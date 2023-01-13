用年終獎金強化保障防護 兩大面向打造防護網

年終獎金到手先別急著花掉，除了優先理債也別忘強化保障，保誠人壽建議，消費者可以保障理財兩大面向切入，舉例來說，薪水不多的小資上班族，就可先用定期壽險替自己打造防護網；而要養家的中壯年族群，就可考慮長期壽險保障。

根據人力銀行調查，今年企業「發年終」的意願創下近 3 年新高，高達 79.8% 的企業規劃在農曆新年前，發放去 (2022) 年的年終獎金；而上班族拿到年終獎金後，在可複選狀況下，41.2% 的民眾打算拿來孝敬父母長輩，39.1% 的人想要拿來發紅包，另有 30.4% 的民眾計畫拿這筆獎金規劃投資理財。

但面對疫情、通膨與升息等諸多不確定因素，該怎樣才能將剛拿到手的年終價值最大化呢？保誠人壽建議，消費者可衡量自身的需求和經濟狀況規劃保險需求，像是薪水不多的年輕上班族與必需養家的三明治族群，所需的保險需求也大不同。

首先是剛出社會新鮮人或小資族，由於社會新鮮人因為剛踏入職場通常薪水相對有限，在兼顧保障規劃的情況下，保費相對親民的定期壽險是相對理想的選擇。

原因在於定期壽險的保費通常比壽險來得便宜，但要注意的是，定期險有年限的限制，假設 A 先生在 22 歲畢業那年投保 20 年的定期險，到了 42 歲定期壽險期滿後想改保終身壽險，屆時可能因為年齡、體況等問題導致保費變貴。

至於上有老、下有小肩負照顧家庭責任的三明治族，建議可選擇著重在長期壽險保障，或是強調與保戶共享保險公司經營成果的分紅保單。

保誠人壽進一步指出，三明治族為了應對人生各階段需求，可以選擇以外幣或台幣計價，以及不同繳費期別的商品，為子女未來出國留學做準備，或者規劃家庭基金、退休金等。

保誠人壽建議，在年終獎金或紅包入帳後，可善加運用這一筆收入，針對個人及家庭的保障進行年度保單檢視，適時地調整與補足保險保障的不足，替自己和家人做好風險防護網。