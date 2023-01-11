幣圈交易所信任危機持續嚴峻 僅OKX和Crypto.com 見淨資金流入

自從 FTX 暴雷之後，交易所的資金儲備和透明度就成了市場十分關注的問題。在 11 月之後，不少交易所都開始逐漸公開了自己的錢包地址，以及資金證明。

Binance 作為目前世界上交易量最大的交易所，在 11 月初就公佈了錢包地址。後續其他交易所如 OKX，Bitfinex，KuCoin，Crypto.com，Deribit，Bybit 等交易所也緊隨其後分別發佈了資產證明或者審計報告。

從 11 月份到現在過去了一個月的時間，不少交易所也傳出了挪用用戶資金和資不抵債的情況，從中心化機構提幣風波也多次發生。「任何中心化交易所都不能信任」的恐慌情緒開始蔓延開來。受此影響，根據 Nansen 的數據，Binance 的資金儲備從 638 億美元降低到了 521.6 億美元，減少了 18.24%。

OKX 和 Crypto.com 的用戶資金分別增加了 11.72% 和 22.5%

在過去一個多月後，只有 OKX 和 Crypto.com 兩個交易所的資金儲備量不降反升。OKX 的資金儲備增加了 6.8 億美元，增長 11.72%，而 Crypto.com 則增加了 5.4 億美元，增長了 22.5%。其他交易所的情況基本和 Binance 的情況差不多，只是減少程度不同。其中 Deribit 的儲備減少比例最大，超過了一半（55.53%），火幣減少了 18.79%，Bitfinex 減少了 15%，KuCoin 減少了 10.74%。

交易所餘額對比，數據來源：Nansen

OKX 和 Deribit 的儲備乾淨程度最高，均為 100%

交易所資產儲備乾淨程度指的是儲備的數字貨幣中除去自家發行的平台幣以外的資金的比例。大部分交易所都發行了自家的平台幣，FTX/Alameda Research 在當時的資產儲備中 FTT 的比例就非常之高。

自家發行的平台幣佔比越高則乾淨度越低。統計頭部幾家交易所的資產乾淨度，OKX 和 Deribit 的最高，都為 100%。其中 OKX 雖然發行了平台幣 OKB，但並沒有把 OKB 作為資產儲備來放大數字。Deribit 則沒有發行自家的平台幣。

儲備乾淨度最低的兩家交易所為 Huobi 和 Bitfinex，分別是 68.25% 和 64.48%。資產儲備乾淨度越低，在風險來臨時刻，由於用戶信心的缺失，很有可能會出現 FTT 的價格崩塌類似的情況，並不能作為用戶資產的支撐。

交易所資產儲備乾淨度，數據來源：defillama.com

Deribit 的比特幣和以太坊佔儲備金的比例最高，超過 97%

由於專注於支持比特幣和以太坊的期權交易，Deribit 這兩種資產的儲備佔比綜合超過 97%，為所有交易所中最高。Bitfinex 作為最老牌的交易所之一，比特幣資產儲備也超過了一半。OKX 和 Crypto.com 兩個交易所比特幣和以太坊的資產儲備比例都接近 50%。

這兩種主流資產佔儲備資產最低的三家交易所分別為 Gate，KuCoin 和 Huobi，三家均不到三分之一，具體數字分別約為 29%，19% 和 12%。

交易所比特幣和以太坊資產比例，數據來源：Nansen

不管是在傳統金融還是數字貨幣市場中，用戶資金安全永遠是最重要的問題。就好像如果以太坊的鏈本身不安全了的話，那麼以太坊上的 DeFi 或者 NFT 應用也不會存在任何意義。所有的技術和模式創新都必須建立在用戶資金安全基礎之上。

交易所作為每一個數字貨幣用戶都會使用服務平台，讓每一個用戶都放心安心地把錢存在平台應該是最重要的任務之一，有資產沈澱才會有交易，才能有發展。從 FTX 出事之後一個多月的時間中，我們能夠看到有些交易所通過提供更多的透明度和安全措施獲取了更多的用戶信任，如 OKX 和 Crypto.com 有淨資金流入。

資產的乾淨程度公開也讓用戶開始瞭解交易所資產儲備的具體分布情況，類似於 FTT 平台幣被用來做資產儲備的「濫竽充數」現象能夠避免。希望更多交易所能夠參與信息的公開和用戶信心的重建中。

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