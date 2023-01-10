〈貴金屬盤後〉期待Fed放緩升息 黃金漲至8個月高點

黃金期貨周一 (9 日) 上漲至八個月高點，主因投資人期待美國聯準會 (Fed) 放緩升息，導致美元疲軟。

2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 8.10 美元或 0.4%，收在每盎司 1877.80 美元，創 5 月 6 日以來最高。

美元走軟帶動貴金屬和原油、銅等大宗金屬上漲。Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，原油上漲、美元指數下跌，都有利於貴金屬在本周剛開始有不錯的行情。

ICE 美元指數 (DXY) 周一下跌 0.7% 至 103.145。

中國解封也助長黃金氣勢。FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 表示，黃金表現耀眼，今年以來共上漲 2.8%，動能主要來自上周五的非農就業報告，市場期待可能放緩升息。

他說，目前基本面因素對黃金多頭有利，能否進一步上漲，就看本周四公布的 12 月消費者物價指數 (CPI)。如果數據顯示通膨進一步降溫，將是連續第六個月下降，對零孳息的黃金來說是好消息。

世界黃金協會 (WGC) 周一公布，全球黃金 ETF 去年共外流 30 億美元，相當於減少 110 公噸。報告指出，黃金去年前四個月因為地緣政治風險而上漲，但之後因為激進升息題材主導一切，而穩定下跌。

根據 WGC，12 月是黃金 ETF 連續第八個月資金流出，但流出需求正在減緩，12 月金價一共僅上漲 3%。

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